‘La Bomba’ y Mayra Jaime se han declarado la ‘guerra’ ¿qué pasó entre ellas?

Se declararon la ‘guerra’ La ‘Bomba’ Adriana Sánchez y Mayra Jaime. Todo comenzó con las declaraciones de la expresentadora de farándula donde en una transmisión en Instagram dijo que le gustaría trabajar con Silva ‘La Veneno’ Torres, ya que la consideraba como una de las mejores del medio.

PUBLICIDAD

“De mi camada, la vieja escuela, ella es la top”, dijo Adriana Sánchez.

Esto causó la reacción de Mayra, quien dijo en su programa digital que “La Bomba” solo “quería volver a sonar en el medio” porque “está llamando la atención como sea”.

Desde estas reacciones la pelea no se quedó ahí y nuevamente Sánchez volvió a reaccionar. Esta vez la ‘Bomba’ dijo: “El día que quiera volver solo me basta alzar el teléfono”, argumentó. Además, dijo que no necesita llamar la atención de nadie porque su actual trabajo le permite ganarse la vida sin ser “la chismosa del barrio”.

Esto también causó la ira de Mayra Jaime y los mensajes se han seguido calentando hasta el punto de hacer alusión a controversias del pasado en cuanto a sus relaciones amorosas.