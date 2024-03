“Mucha gente se enriqueció de la noche a la mañana”: Adriana Sánchez ´La Bomba´ opinó sobre famosos del caso Purga

Un revuelo mediático y muy controversial que ha llevado a las autoridades policiales a inspeccionar de cerca a más de un rostro televisivo del Ecuador, eso ha ocasionado el destape de la olla del caso Purga, donde chats de Mayra Salazar siguen dejando en evidencian actividades ilegales, que revelaron entre muchas cosas, conversaciones donde ella era la intermediaria para conseguir damas de compañía; mientras trabajaba como funcionaria del Consejo de la Judicatura.

Ante esta inevitable salpicadura de nombres y evidencias, ha salido a relucir más de una opinión sobre este polémico caso, entre ellas, la de la ex presentadora de televisión Adriana Sánchez, también conocida como ´La Bomba´, quien aseguró que para el tiempo que aún trabajaba en pantallas, ella veía con asombro el nivel adquisitivo que muchas personas de su entorno estaban logrando.

“Considero que a mí me llamaba mucho la atención cuando yo estaba allá, en la tele, que mucha gente se enriqueció de la noche a la mañana, o sea de andar en taxi, a ver a X, Y persona en carrasos, y era cómo ¿Ahora está pagando tan bien la televisión? Porque es imposible que mucha gente haya hecho imperio, casa aquí, casa allá, departamentos, solamente con la tele o con eventos, es imposible, se los digo yo que en RTS era una de las mejores pagadas”, aseguró la ´Bomba´ en un reciente video compartido por medio de sus redes sociales.

Asimismo, la ex presentadora también aclaró que con estas palabras ella no quería generalizar, más sin embargo, si pudo ser testigo de enriquecimientos exabruptos que para el momento ella no les vio lógica.

Según conversaciones extraídas de sus teléfonos celulares, Salazar habría buscado damas de compañía y de preferencia de televisión. Esto tendría fecha de octubre de 2023 y la conversación fue con una usuaria identificada como “Katherine”.