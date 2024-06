“Sorpresa en la ducha”: Nunca te imaginarás que encontró este muchacho cuando se iba a bañar (VIDEO)

Anderson Gonzalez fue el autor de este video, mientras estaba a punto de tomar una ducha en los vestuarios de un club se encontró con una peculiar escena al revisar la caña de agua. Antes de abrir el grifo se encontró con un particular animal en su interior, una rana escondida y asustada.

En el video se puede ver la secuencia, donde Anderson nos da su punto de vista, dirigiéndose a las duchas cuando inspecciona uno de los caños enfocando al anfibio que lo mira tímidamente incluso se lo ve asustado pues se mueve un poco para atrás. “Cuando te vas a duchar y hay un pequeño amigo observándote” fue la frase que puso en el video mientras que en la descripción colocó “Manos mal alcance a verlo antes de abrir la llave” evitando una situación desagradable.

El video se ha hecho viral en su cuenta @andersongonzalezt, actualmente tiene 3,2 millones de visualizaciones, 165,8 mil me gusta, 1405 comentarios, 5346 guardados y 52,5 mil compartidos. En la sección de comentarios se destacaron algunos contando sus experiencias y como ellos no lograron evitar esa escena, otros incluso cuentan que tuvieron encuentros con otros animales: “Yo una vez me fui a quedar a casa de mi tía, cuando me estaba bañando intenté abrir el grifo y era una rana y me saltó encima”, “A mí me pasó, pero en lugar de una rana, había una serpiente”, “Yo una vez vi una rana en la tapa del inodoro y pensaba que era un adorno, cuando la iba a quitar se movió”.

No obstante, Anderson lo tomó con humor, ya que algunos internautas padecen de herpetofobia (fobia a las ranas): “Yo me desnuco por salir corriendo del baño”, “Me voy, la casa ya es de él”, “Nuevo temor desbloqueado”. Sin embargo, las ranas son piezas en el equilibrio de la naturaleza y su desaparición tendría un impacto devastador en el planeta.

¿Por qué son tan importantes las ranas?