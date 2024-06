La confesión de María Fernanda Ríos sobre tener hijos

La actriz María Fernanda Ríos de 42 años decidió hablar de un tema muy controversial, como ella lo considera. Respondió una de las preguntas más frecuentes de sus seguidores sobre si desea tener hijos o no.

Ella explicó que no quiere ser madre y dio sus razones. “No quiero hijos. No es que no me gusten los niños, pero prefiero que sean de otras mamás. Me encanta tenerlos en mis brazos, pero cuando lloran, prefiero dárselos a su mamá. Uno nace con ese instinto maternal, pero en mi caso, simplemente no lo siento”, comentó.

Ante eso, Ríos dijo que no tiene instinto maternal. En su respuesta comentó que esto puede resultar polémico para muchos ya que existen diversas opiniones sobre la maternidad, pero ella se mantiene firme a esa convicción.

“He notado ese instinto maternal en muchas mujeres, pero en mi caso, no lo experimento. Sé que tener un hijo implica sacrificios, y no es que no esté dispuesta a hacerlos, pero prefiero enfocarme en mi trabajo, ya que es lo que verdaderamente me apasiona”, explicó.

María Fernanda Ríos mantiene actualmente una relación sentimental con Fercho Gómez, chico reality y dejó claro que lo que le motiva es su carrera profesional y su libertad. “Más que si quiero o no ser mamá, considero que es una vocación que simplemente no tengo”, finalizó.