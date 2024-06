“Fan de tu relación”: Alejandra Jaramillo y Wendy Guevara se unen para crear contenido

“Fan de tu relación”, una frase que ha cobrado mucho auge en las últimas horas y que tiene a todo el mundo revisando muy de cerca los buenos deseos de sus amigos más cercanos, tras el destape de la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Un trending topic que ha dado la vuelta internacionalmente hablando y que no ha parado de generar memes y contenido en redes sociales, un punto que Alejandra Jaramillo no desaprovechó y se unió con una de las mujeres más comentadas del momento, la ganadora de la primera edición de ´La Casa de los Famosos México´, Wendy Guevara, para crear contenido juntas.

En el video publicado recientemente por la panelista de ´Siéntese quien pueda´ esta se deja ver teniendo una conversación amena sobre su relación con el creador de contenido Beta Mejía, a lo que Wendy Guevara, no dudó en echar elogios a su noviazgo, y por último, dejó salir la contundente frase: “Fan de tu relación”.

Lo que ha generado una ola de reacciones por parte de sus seguidores:

“Que no vea esto Ángela Aguilar 🫢😂😂😂 / La Wendy si te lo quita jajajajajaja😂😂😂😂/ Jajaj ella también quiere ser la tía jajajajajja /Cuidado q te lo quite.. y no es broma. Acuérdate de la ex miss universo / Cuidado Ale cuidado jajajajajajajaja / No te descuides ni un. Momento 😂 / 😂😂Jajajajaja jajaja buena Ale!!! ❤️Wendy!!!! 👏👏👏 / Y si te dice que va ser tía es peor jajajaaj / Wendy Aguilar activado 🤭😎😎 / La Wendy no es tu amiga Catalina 😂”, estos son solo algunos de la larga lista de comentarios dejados por los cibernauatas.

El público todavía está terminando de asimilar la reciente declaración de amor entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, y ya la pareja sorprendió a miles de fanáticos con su primer beso en vivo y en directo.