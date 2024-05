¿Habrá demanda? Wendy Guevara insulta a participante de LCDLF por infiel y así le respondió

Wendy Guevara se mantiene como una de las mujeres más comentadas del momento tras ganar la primera edición de La Casa de los Famosos México, por lo que se convirtió en una de las invitadas estrellas a LCDLF edición Colombia donde ha dado de qué hablar por un particular comentario.

La influencer no tiene pelos en la lengua y suele comentar sin filtros, situación que le ha llevado a enfrentar una gran polémica con Nataly Umaña, ex participante del reality que le fue infiel a Alejandro Estrada durante su participación, causando un gran alboroto y debate en redes sociales entre quienes la criticaban y quienes la apoyaban.

Esto dijo Wendy Guevara y así le respondió Nataly Umaña

Durante su charla con Lina Tejeiro y Roberto Velázquez, Wendy Guevara fijo postura ante la infidelidad que quedó expuesta frente a los televidentes con Miguel Melfi, situación que llevó a su a Estrada a entrar a la casa a pedirle el divorcio.

“Yo siento que mi comadre... ¿Para qué lloraba?, no es por justificarla, ni justificar a Melfi, es un poco más inmaduro, pero ambos quisieron sacar lo que llevaban dentro. Se vale pedir perdón, pero finalmente su esposo no la perdonó. Uno dice que no va a pasar nada... no se ve. Así que toma la decisión de dejarse llevar por la situación, pero... la verdad se vio bien...p**a”, expresó Guevara.

Sus palabras hicieron enardecer a Umaña quien mostró su rechazo por el insulto que recibió a través de un extenso comunicado que pone en aprietos a la integrante de ‘Las Perdidas’, quien ha callado ante dicha situación.

“Como figura pública y actriz, entiendo que estoy expuesta a críticas y opiniones, pero el lenguaje utilizado para referirse a mí es inaceptable y profundamente hiriente. El empleo de la palabra ‘p#!4′ para describirme, no solo ataca mi integridad como persona, sino que también perpetúa una cultura de desprecio hacia las mujeres y contribuye a la normalización del lenguaje misógino”, dijo.

La artista se expresó directamente contra el canal exigiendo respeto a su imagen y hacia las mujeres que han atravesado por comentarios de tal magnitud.

“Más allá de mi posición pública, quiero recordarles que soy una mujer vulnerable que merece ser tratada con dignidad y respeto. Estos comentarios no solo me afectan a nivel personal, sino que también mandan un mensaje dañino a todas las mujeres y niñas que consumen su contenido. Como empresa comprometida con la responsabilidad social, les insto a considerar el impacto negativo de sus acciones y a trabajar en pro del respeto hacia todas las personas. Fue muy doloroso ver cómo, una vez más, Roberto y Lina se reían de una manera exagerada con el comentario de Wendy”, expuso.

De igual manera, Nataly aseguró que espera una disculpa pública de las partes involucradas.