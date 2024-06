Se revela el secreto mejor guardado de Jasú Montero

Se viralizó un video de la presentadora del matinal De Casa en Casa, Jasú Montero, que lo han catalogado como el mejor secreto guardado de la también cantante.

La modelo se encontraba en una producción donde al parecer el bikini rojo que le tocó usar estaba un poco grande para su medida, por lo cual, su estilista, el reconocido Héctor Alvarado, sacó un rollo de papel higiénico para colocarle en las copas y poder rellenar el brasier.

“Hoy estamos grabando con Jasú y vamos a arreglarle los pechos, ya pusimos papel aquí”, indicaba, mientras la cantante se sacaba más pedazos de papel del terno de baño. “Mira ya puse mucho pero no se arregla”, se la escuchaba decir un poco apurada.

“Así hacemos nosotros la producción, sin filtros, todo natural”, indicaba Alvarado, mientras terminaba de rellenar el brasier de Jasú con papel higiénico.

Las redes sociales indicaron que eso no es nada nuevo, que muchas mujeres hacen eso para poder rellenar el brasier o aparentar pechos más grandes, pero que aplauden a Montero por hacerlo ver muy natural. Incluso, la misma cantante dijo: “Así pasa jajaj”. Por su parte, María Fernanda Ríos dijo que no le pareció el papel sino que debieron hacer con polines.

“¡Que linda Jasuuu como demuestra lo que tantas mujeres hacemos! Gracias por no hacerme sentir sola”, escribió otra usuaria. “Mejor use las bananitas que usaba Sharon”; “el papel sirve para las chichis y para una emergencia”; “Eso ya se sabía desde el tiempo de Sharon, esa man hasta esponjas se metía en el brasier”; “Eso no es nada yo conocí a alguien q se ponía medias”.