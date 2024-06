Carolina Jaume se pronuncia y presume su vestido viral: “El huracán Jaume grado 6 se reactivó”

Ni Paola Farías se atrevió a tanto, han pasado varios días desde que Carolina Jaume lució un vestido que se robó más miradas que la propia Elección de la Reina de Machala y la presentadora sigue generando polémica e inclusive se defiende orgullosa.

Fue por medio de un post publicado en su cuenta de Instagram, que la actriz ratificó su postura de haber hecho uso de su atrevido vestido negro, que aunque estuvo recubierto y muy delicado en la parte de arriba con una pedrería elegante y presta para la ocasión, la parte de abajo cubierta solo por una transparencia evidenció lo que llevaba y dejó a más de uno con la mirada fija.

Un detalle que Carolina Jaume demostró que le tiene sin cuidado. “Yo soy muy feliz siendo como soy y tú? Te quieres a ti misma tal como eres? 😍Un poco más del vestido tan viral… vino con un pan bajo el brazo jajaja o más bien una panadería! El huracán Jaume grado 6 se reactivó! 🌪”, con este copy la presentadora volvió a echar leña al fuego y encendió las reacciones.

Reacciones

“Eres tan viral Caro, que aún no sabemos quién ganó el reinado de Machala😂😂😂😂felicitaciones / Digan, lo que digan, pero, Qué Cuerpazo.! Y qué Vestido.! 🔥/ Tú sigue facturando y sigue estás más linda y eso es lo que les duele ya quisieran así que Quesoporte 😂/ Ese vestido sonó más que la ganadora 😂 / Me encanta dejan que critiquen dejan que sigan sufriendo no respondas a nada tú sigue triunfando y estando solo con los que Amas los dem@s que sigan sufriendo mientras tú 😍😍 / Querían ver el vestido más cerca 😂😂😂😂aquí tienen / Esa es la actitud que nadie nos quite la alegría”, son solo algunas de las opiniones que en su mayoría aplauden a la Shakira ecuatoriana.