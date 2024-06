“¡Es una vulgaridad para el evento!”: El vestido de Carolina Jaume en Machala provoca reacciones en redes

La noche de ayer fue la Elección de la Reina de Machala en la que resultó ganadora Julieth Gonzales. Sin embargo, el foco de atención fue el vestido de la presentadora del evento Carolina Jaume, ysegún los internautas “dejo poco a la imaginación”.

Carolina Jaume en la elección de la Reina de Machala 2024 (Redes sociales)

Actualmente, Jaume es tendencia en X y los comentarios se centran en la vestimenta la cual calificada como “vulgar” o “irrespetuosa” incluso “fuera de lugar”: “¡Que pésimo gusto! Exagerar en la moda no siempre te hará ver bien”; “Creo que sí se sintió incomodada con ese vestido pero ¡vaya! si que esta mal ese vestido para ese evento, ni para disfraz. ¡Horrible!”; “¡Que vulgar, en el escenario faltó el tubo para que baile la tipa!”; “Cuando piensas que eres sexy, pero eres vulgar a la enésima potencia”.

Comentarios sobre el vestido de Carolina Jaume (Captura de "X")

Por otra parte existieron comentarios donde aclararon no ofender a la presentadora sino la decisión de usar ese atuendo: “En un evento de esa magnitud, ese trapo está fuera de lugar, no es vestido, no es elegancia, no es feriado. Nada de que la peor enemiga de una mujer es otra mujer, está súper fuera de lugar el uso de este VESTIDO.”

Otras personas refirieron a que se trataba a una “cortina de humo” por el costo del evento que se presume que fue elevado: “Para que se hable de ella”; “Circo para el pueblo , eso es lo que les gusta , ¡ahí lo tienen!”.

Vestido de Carolina Jaume (Captura de @SoledadMaldonado)

Asimismo, el vestido se hizo viral en la red social Instagram, donde se enfocaron en los organizadores “¿¡Qué!?, ¿estaban eligiendo a la Reina de una ciudad respetable como Machala? ¡Pero ella no es la culpable si no los organizadores que permitieron esa falta de respeto!”