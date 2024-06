Candidata al Miss Ecuador reveló que tiene novia: “Ella está invitada a la final del concurso”

Durante el programa El Hueco del actor y productor Jonathan Estrada, Fiorella Vélez Delgado, candidata a Miss Universo Ecuador por la provincia de Manabí, reveló que tiene novia.

La joven de 25 años así lo contó durante la aparición de las 25 candidatas del certamen en el programa que se transmitió en vivo este lunes 3 de junio, en el canal de YouTube BuBu Buen Humor TV.

Vélez, quien es actriz de profesión, lo confesó cuando Estrada le preguntó su opinión sobre el poliamor. Esa palabra se refiere a relaciones amorosas no monógama entre tres o más personas.

¿Estás de acuerdo con el poliamor?, cuestionó el esposo de la cantante Dayanara. “No. La verdad es que estoy en una relación ahorita. Creo que es súper importante hablar con la otra persona en la relación y llegar a un acuerdo. Para ciertas personas puede ser que esté bien y es algo que funciona pero personalmente para mí no. Yo amo a la persona con la que estoy y me quiero quedar siempre con esa persona”, declaró Vélez.

“Para que vean que también tengo mi lado romántico”, agregó entre risas la participante, quien es vegana y trabaja en una agencia de publicidad en Quito, luego de responder.

Jonathan le preguntó si su pareja estaba invitada el próximo 8 de junio a la gran final, a lo que ella contestó “Ella y sí, ella sí está invitada”. Las demás candidatas presentes la aplaudieron por su confesión y mostraron apoyo a su compañera quien detalló que lleva dos años y medio con su novia.

Captura de historia en Instagram de Fiorella Velez con su novia (Paola Hernández)

No quiso revelar en vivo el nombre de la mujer que robó su corazón, porque prefirió guardar su privacidad y seguridad. El pasado domingo 2 de junio, compartió en su cuenta de Instagram una imagen con su pareja. “¿Qué voy a hacer sin esta niña hermosa tantos días otra vez. Te amo”, expresó en un texto que acompañaba la foto.