Candidata a Miss Universo Ecuador se volvió viral al brindar un almuerzo a una persona en situación de calle

En redes sociales se difundió un video donde una joven mostraba su lado humanitario en las calles de Guayaquil. La persona que grabó este momento no sabía de quien se trataba la chica que brindó un almuerzo a una persona de calle y con discapacidad.

El usuario Carlos Pin mencionó que el clip fue grabado hace dos semanas pero que vio a la joven que estacionó su auto, buscó al hombre, le dio comida y se quedó conversando un momento, tal como se aprecia en el video, la joven vestida de doctora.

“Gente así necesita el mundo, ¿se imaginan dónde estuviéramos?”, escribió el usuario.

Inmediatamente, las redes sociales identificaron a la joven y se trata de la candidata a Miss Universo Ecuador, representante de la Región Costa, Shiomara Pico. Los internautas la aplaudieron y la elogiaron por su lado humanitario y sobre todo por no hacer público ese momento para “ganar votos”, sino porque lo hizo con el corazón.

Shiomara Pico tiene 27 años es doctora y realizará su especialización en Pediatría en Alemania, pero por el momento se concentra en el certamen de belleza que ya llega a su fin este 8 de junio.

“Y lo mejor de todo no tenía una cámara, así Dios bendice el doble que la mano derecha no se entere lo que hace la izquierda”, escribió un usuario. “Y no quiso grabar como lo hace los “influencer””, escribió otro internauta. “Además que fué tan linda y empatía con el señor”; fueron algunas de las reacciones en redes.