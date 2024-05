Aquí los consejos que Carolina Jaume da a participantes de ´BLN´ para sacar adelante un matrimonio

Una historia de amor y desamor se ha apoderado del reality ´BLN´ que se transmite por OroMar. Sara Toscano, exreina de Daule y actual participante del programa, le pidió perdón a su esposo durante una transmisión en vivo.

Esta polémica escena que para muchos representó el cierre de un capítulo entre una pareja que parece tener mucho que dar, logró remover los corazones de su audiencia y también de su jurado, más específicamente de una en especial, Carolina Jaume, la presentadora no pudo evitar opinar al escuchar las disculpas y las palabras de cada uno de los competidores, quienes han venido dejando en evidencia sus asperezas en los más recientes episodios.

“Yo con dos divorcios encima, lo que pudiera decir o expresar, que quizá mi valoración o consejo no valga nada, o quizá sea una palabra al aire, pero siento que uno no tiene que tomar decisiones permanente basadas en emociones temporales y que cuando hay hijos se tiene que luchar hasta el final, y agotar todas las instancias posibles”, expreso inicialmente la también actriz, quien hizo reconocimiento de sus dos divorcios, sin embargo, no pasó de transmitir su experiencia.

“Muchas veces el problema es el orgullo, la prepotencia, quizá el narcisismo, problemas que no sabemos como manejarlos, quizá terceros ajenos a nuestra relación nos pudieran ayudar para salvar la institución del matrimonio, no soy quien para decirlo, he tenido dos divorcios, pero sé lo que se siente el criar hijos sola, el tener hijos de matrimonios fracasados, es bastante duro seguir adelante”, añadió la también modelo, al tiempo que señaló que bajo su juicio, puede notar entre ellos, Sara Toscano y Rafael Barrios, un rayo de esperanza y de amor por el que todavía vale la pena luchar.

Sara Toscano y Rafael Barrios

La pareja se conoció en el reality “BLN La Competencia” y se casaron por lo civil en agosto de 2020 después de cumplir seis meses de noviazgo. “Llegó a mi corazón casi desde el primer día que lo conocí. Me cautivaron sus ojos azules y su forma de ser tan cariñosa”, dijo Sara durante una entrevista para un medio local en ese año.

En 2021 la familia creció y tuvieron su primera hija.