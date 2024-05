Participante de BLN le pide perdón a su esposo en vivo y deciden darse un tiempo

Sara Toscano, la exreina de Daule y actual participante del reality BLN que se transmite por OroMar, le pidió perdón a su esposo durante el programa en vivo de la noche del martes 28 de mayo.

De manera pública le pidió perdón al cubano Rafael Barrios y decidieron darse un tiempo para sanar, compartiéndolo con los televidentes. Mientras ella hablaba, Barrios tampoco pudo contener las lágrimas.

“Quisiera pedirte perdón, perdón por no haber sido la esposa que quise ser desde el principio. No sé a dónde va a llegar esto, pero sí quiero sanar y hacer las cosas bien. Si en algún momento la vida nos vuelve a juntar pues, perfecto porque tenemos una familia, tenemos una hija que amamos más que a nada en la vida y ella se merece todo y yo sé que, a pesar de todos los errores, Rafael también se merece todo Entiendo que amar no es solo el sentimiento bonito y yo decidí amarte con todas las fallas y todo lo bueno que tengas”, dijo en medio del llanto la concursante.

Por su parte, Rafael dijo, “ella sabe que el matrimonio y la decisión que tomamos de estar juntos también es importante. Ahorita las cosas no están bien y lo mejor es separarnos un tiempo y cada quien sanar por su lado y ver si en algún momento podemos pensar en volver a recuperar todo”.

Sara Toscano y Rafael Barrios

La pareja se conoció en el reality “BLN La Competencia” y se casaron por lo civil en agosto de 2020 después de cumplir seis meses de noviazgo. “Llegó a mi corazón casi desde el primer día que lo conocí. Me cautivaron sus ojos azules y su forma de ser tan cariñosa”, dijo Sara durante una entrevista para un medio local en ese año.

En 2021 la familia creció y tuvieron su primera hija.