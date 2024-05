´Yo me llamo´ ya comenzó: Aquí la lista de los primeros clasificados

Yo me llamo

La séptima temporada de ´Yo me llamo´ ya arrancó y trajo consigo una gran lista de nuevos personajes. El reality de imitación dio un abreboca de los que serán los participantes que desde este martes 28 de mayo deberán a comenzar a pulir su voz y su apariencia si desean llegar a convertirse en su artista favorito.

Tal como era de esperarse, la primera puesta en escena y de audiciones de ´Yo me llamo´, mostró un mix de talentos y también de desaciertos, donde los imitadores más parecidos en timbre y look se llevaron la tan anhelada luz verde, por el contrario, quienes no cumplieron con estos requisitos debieron abandonar bajo la luz roja.

En una primera lista de los participantes aprobados por Erika Vélez, Pamela Cortés y Axel Fernando están:

- RBD

- Marco Antonio Solís

-Pedro Infante

- Marc Anthony

-Arcángel

- Frank Sinatra

- Jon Bon Jovi.

-Miriam Hernández.

-Marisela.

¿Cuál será el premio?

Si por algo es conocido el reality de imitación, es por la bondad de sus premios para sus participantes. En su última edición Juan Gabriel recibió un cheque de USD 20.000. El joven ambateño, también recibió una camioneta y el trofeo que lo acredita como el mejor imitador de Ecuador.

Hasta ahora no se han revelado los premios de esta nueva temporada, sin embargo, la misma no escatima al momento de galardonar y se espera que sea igual o más generosa como lo fue en su sexta temporada.

Tal como se pudo apreciar en este primer capítulo, las sorpresas apenas comienzan en el programa de Teleamazonas, el cual gozará de una diversidad de ritmos, apariencias y personalidades en esta nueva edición.

Los cupos para entrar a la escuela de ´Yo me llamo´ aún están abiertos, en los siguientes días se revelarán los nombres de quienes consigan el pase verde.