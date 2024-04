¿Estará Valeria Gutiérrez en la nueva temporada de ´Yo me llamo´? Esta fue la respuesta de la presentadora

Valeria Gutiérrez fue co presentadora de 'Yo Me Llamo'

La séptima temporada de ´Yo me llamo´ Ecuador está cerca de aterrizar a las pantallas de Teleamazonas y ya el público no puede esperar para descubrir al nuevo doble de su artista favorito y reencontrarse con los rostros que noche a noche le inyectan toda la energía al reality de talento.

Es por ello, que ante el tan esperado estreno, los internautas han comenzado a preguntarse si esta nueva edición de ´Yo me llamo´ contará con todo el elenco de presentadores y jueces de la sexta temporada, para alegría de muchos, la gran mayoría de ellos ya fue confirmada por Teleamazonas; Erika Vélez, Pamela Cortés, Axel Fernando y Ronald Farina, sin embargo, hubo un nombre que quedó en el aire, Valeria Gutiérrez.

Debido a la ausencia de confirmación de la ex embajadora de belleza, fue el mismo público quien hizo mención de Valeria Gutiérrez, haciendo ver que están a la espera de volverla a encontrar en las pantallas, ante este mensaje la ecuatoriana contestó de manera inmediata: “Bella muchas gracias, pero no estaré en esta temporada”, así fue como Valeria Gutiérrez hizo oficial que ya no estará en ´Yo me llamo´ al menos no para esta temporada.

La modelo no dio ningún detalle del por qué, por lo que se desconoce si habría sido la producción o ella, quien habría decidido pasar por esta vez. Cabe recordar, que hace tan solo un mes, el nombre de Valeria se vio involucrado en un rumor de talla internacional, donde se le vinculó sentimentalmente con uno de los jueces del reality, el cantante argentino Axel, por lo que se presume que quizá la decisión podría haber surgido tras el escándalo mediático.

Fue hasta el pasado 25 de febrero que la producción del programa recibió las postulaciones y videos de los aspirantes. En la edición pasada del reality, fue el ambateño Leonardo Escalante Rodríguez, imitador de Juan Gabriel, quien triunfó entre todos los imitadores. Solo queda esperar para conocer al nuevo doble del Ecuador.