La lista de premios para el ganador de Yo Me Llamo en Ecuador

Finalistas de Yo Me Llamo: Juan Gabriel, Héctor Lavoe, Julio Jaramillo y Luis Fonsi (Teleamazonas)

Los imitadores de Julio Jaramillo, Héctor Lavoe, Juan Gabriel y Luis Fonsi se debatirán esta noche el título de Yo Me Llamo en Ecuador. El ganador se llevará, no solo el reconocimiento nacional, si no también una lista de premios.

Trofeo, dinero y un auto

El ganador de esta sexta temporada se llevará el trofeo que le da el título del mejor imitador del país.

Además, recibirá una camioneta con un valor aproximado de 26,000 dólares según la página oficial.

Por otro lado, entre los tres primeros puestos se llevarán 30,000 dólares.

Otros premios

El ganador recibirá, por parte de una entidad bancaria, una cuenta de ahorro flexible.

Una cadena de comida rápida otorgará vales de consumo.

Mientras que un set parrillero con productos durante un año hará entrega una empresa de embutidos.

Una operadora de telefonía móvil premiará con un celular de alta gama y un año de plan al ganador y a los finalistas.

Final en vivo y votaciones

La gran final es en vivo. Los finalistas demostrarán sus habilidades y el público será quien los elija a través de sus votos.

Las votaciones para la final de Yo Me Llamo ya están activas en las plataformas digitales de Teleamazonas:

¿Quiénes son los finalistas de Yo Me Llamo?

Juan Gabriel

Interpretado por el ambateño, Leonardo Escalante. Se gana la vida como mariachi y, claramente, imitar a JuanGa. Aunque en su infancia y hasta su adolescencia emulaba a Julio Jaramillo. Este fue su tercer y último intento de ingresar al reality y se perfila como el ganador.

Julio Jaramillo

El guayaquileño Christian Navarro, de 31 años, cumple su sueño de estar en Yo Me Llamo al imitar a Julio Jaramillo. Ahora es padre, le gusta el fútbol y anteriormente era taxista.

Luis Fonsi

El argentino Germán Contreras, de 26 años, busca la internacionalización. Tiene camino recorrido al ser finalista de Yo soy Chile, donde también imitó a Luis Fonsi. En la industria musical lo conocen como Kael y en TikTok publica sus canciones.

Héctor Lavoe

El venezolano Mcbrian Ramírez, de 28 años, interpreta a la leyenda de la salsa. Con sus habilidades como guitarrista, cantante y compositor quiere despuntar en la música. Por otro lado, es padre de dos bebés.