´Yo me llamo´: Axel y los pasos prohibidos que se robaron toda la atención de los cibernautas

Están quienes ven ´Yo me llamo´ por disfrutar de los personajes, la música, la adrenalina de la clasificación, y están los que no se pierden ni un solo episodio del reality de Teleamazonas por su trama, Axel Fernando.

´Yo me llamo´ ya arrancó y trajo consigo una gran lista de nuevos y antiguos personajes, sin dejar de lado las anécdotas que siempre recoge entre medio esta batalla de talentos, como era de esperarse, fue el cantante Axel, el encargado de llevar un poco de ritmo al escenario y no precisamente con su música, si no con sus pasos prohibidos.

Fue al ritmo de la música caribeña que el argentino se acercó a la pista y aportó un poco de humor al intentar dar sus mejor coreografía de salsa, un atrevimiento que no le salió del todo bien, pero que si sacó sonrisas a sus compañeras de juzgado, Erika Vélez y Pamela Cortés.

¿Quiénes fueron los primeros clasificados?

En una primera lista de los participantes aprobados por Erika Vélez, Pamela Cortés y Axel Fernando están:

- RBD

- Marco Antonio Solís

-Pedro Infante

- Marc Anthony

-Arcángel

- Frank Sinatra

- Jon Bon Jovi.

-Miriam Hernández.

-Marisela.

¿Cuál será el premio?

Si por algo es conocido el reality de imitación, es por la bondad de sus premios para sus participantes. En su última edición Juan Gabriel recibió un cheque de USD 20.000. El joven ambateño, también recibió una camioneta y el trofeo que lo acredita como el mejor imitador de Ecuador.

Hasta ahora no se han revelado los premios de esta nueva temporada, sin embargo, la misma no escatima al momento de galardonar y se espera que sea igual o más generosa como lo fue en su sexta temporada.

Tal como se pudo apreciar en este primer capítulo, las sorpresas apenas comienzan en el programa de Teleamazonas.