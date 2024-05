Aseguran que Cazzu habría encontrado mensajes entre Nodal y Belinda ¿Qué se decían?

¿Habrá remember? Esa es la pregunta que todos los cibernautas y fanáticos se hacen en este momento, tras que saliese a relucir la noticia del que habría sido el detonante oficial del fin de la relación entre Christian Nodal y Cazzu, el acercamiento a un amor del pasado, Belinda.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo revelado por la periodista mexicana Flor Rubio, la ruptura irreversible entre los padres de Inti, arrastra toda una historia de traición o al menos de falta de respeto por parte del mexicano hacia la argentina, quien tal parece no pudo sopesar el hecho de que el artista se estuviese mensajeando a “escondidas” con la también actriz con quien mantuvo un tórrido romance hace algunos años atrás.

“Dicen, por su puesto es un trascendido, que ella (Cazzu) se dio cuenta de que ellos se estaban chateando en privado”, explicó Flor en su programa ´Dulce y picosito´ y también por medio de su cuenta en Instagram.

“Yo no digo que estuvieran hablando románticamente, eso no lo sé, ni siquiera sé si realmente estuvieron chateando, pero si Cazzu se enteró de que someramente hubo algún contacto, por supuesto que su furia debió haber sido grande”, añadió la reportera, que aunque no confirmó si los ex estarían pensando en darse una nueva oportunidad tras este truene, si aseguró que habrían tenido un impulso de recuerdo, luego que Belinda dedicara uno de sus más recientes temas ´Cactus´ a quien fue su ex.

Según Flor Rubio, la prueba de esta teoría sería un extraño tweet publicado por Cazzu el pasado 15 de mayo que decía: “Lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de ort0″.

Hasta el momento pese a todos los rumores que corren en su nombre, Belinda ha mantenido un silencio rotundo en sus redes, al menos con relación a este tema, lo que la deja ver un poco indiferente a la cantante sobre si es o no la manzana de la discordia de esta relación.