¿Qué llevó a Christian Nodal y Cazzu a la separación? Estos son los posibles motivos que maneja la prensa argentina

Una pareja que se veía inquebrantable ante las redes sociales y que derrochaba amor en cada alfombra a la que llegaban juntos, sin embargo, a partir de este 23 de mayo, Christian Nodal y Cazzu pasaron a hacer parte del team de las celebridades separadas.

PUBLICIDAD

Y es que ante el destape de esta noticia que para muchos resultó un balde de agua fría, la realidad es que para otros tantos y en especial para la prensa argentina fue solo la oficialización de algo que ya tenía meses. De acuerdo a lo que recoge el medio de ´Univisión´ en su portal web, fue el periodista argentino Maximiliano Lumbia quien reportó los supuestos motivos que llevaron a los papás de Inti a poner punto y final a su vínculo.

“Hace 5 días dije firmemente que ya estaban separados, que era una cuestión de tiempo para dar la noticia de manera oficial, para ponerse de acuerdo, ese vínculo ya estaba terminado “, declaró en el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante este 23 de mayo.

Asimismo, Maximiliano Lumbia reportó que “gente muy cercana al entorno de la pareja” le ha ido “pasando información”. El periodista señala que detrás de este rompimiento hay muchas presunciones que van desde una supuesta “infidelidad” y hasta un presunto “robo”.

“Los motivos fueron varios (…) La niña (Inti) nació en Argentina, él se trasladó a vivir a Argentina, y era supuestamente un lugar que le gustaba, pero en alguna gira que él salió y ella por algún motivo no lo acompañó, se habla de infidelidades, se habla también de un robo que podría estar vinculado, algunos habían dicho a un posible allegado a Cazzu o de la familia de Cazzu, algo que le hizo a Christian algo de ruido, pero básicamente, celos, infidelidad e inseguridades”, continuó.

Por otro lado, según explicó el reportero el rumor que más toma fuerza es el de una infidelidad surgida en medio de una presentación del mexicano. “El robo no se llegó a comprobar al momento, pero digamos que ese no fue el detonante de la separación sino el problema en pareja. Estaban separados ya muy sentimentalmente, con proyectos diferentes. Repito, el rumor que le llega a Cazzu de una infidelidad de Christian Nodal en alguna de las giras... y toda una situación de una pareja que no se conocía (fue la causa)”, dijo.