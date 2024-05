“Me moría de hambre”: Virginia Limongi reveló que casi sufre de anorexia solo para lograr sus sueños

La presentadora de En Contacto, Virginia Limongi, estuvo de invitada como panelista al programa Desiguales de Univisión en Miami, Estados Unidos, donde la exMiss Ecuador se sinceró de los problemas que tuvo en su carrera profesional ya que estuvo a punto de caer en la anorexia.

En el talk show estuvieron presentes Adamari López, Amara la Negra, Karina Banda, Nancy Álvarez y Migbelis Castellanos, cinco mujeres de diferentes generaciones, donde el tema de ese momento fue ‘Virginia Limongi: la modelo que arriesgó su salud para lograr sus sueños’.

La modelo manabita comenzó relatando que cuando tenía 19 años, su representante le solicitó perder cierta cantidad de peso.

“Bueno, unos kilos de más no me va a matar perder”, dijo. Y luego contó que comenzó una dieta que él la recomendó, pese a que no era su nutricionista. La modelo comenzó a hacer la dieta y se dio cuenta que su cuerpo estaba más cansado. “Me daba mucha hambre y decidía dormir para no pensar en la comida”, reveló.

“Comenzaba a contar las calorías y a tener el conteo bien, porque él me presionaba con el sueño de ser modelo en París, Milán... A esa edad uno dice: ‘¡Wao!, sí es alcanzable, lo haré’. Al principio no les hice caso a mis padres”, continuó.

El representante le dijo después a Limongi que baje 10 kilos en una semana y ella dijo “se me hace imposible”. “Me estaba muriendo de hambre. literal, era agua y alguna que otra fruta. Yo pesaba alrededor de 70 kilos y mido 1,75 m. Él quería que llegue a los 60 kilos sí o sí”. acotó.

“Ahí fue cuando mis padres me sientan y me dicen: ‘Virginia, ¿qué está pasando? No eres la misma chica de antes y te estamos viendo demacrada e infeliz’. Yo no tenía anorexia en ese momento, pero estaba a un paso de caer porque la percepción de mi cuerpo era ‘Estoy gorda’. Gracias a Dios, mi familia fue ese espejo para levantarme y darme cuenta de que no estaba bien”, indicó.

Al final la comunicadora manabita de 30 años, agradeció al canal estadounidense por la oportunidad de contar su historia.