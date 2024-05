Virginia Limongi sigue sumando éxitos: La modelo fue invitada a un programa de Univisión

Virginia Limongi puede que internacionalice su carrera más rápido de lo que muchos creen, ya que estuvo en los estudios de grabación de Univisión, en Miami. Ella misma en sus redes sociales, publico imágenes del encuentro.

“Estoy tan feliz que no me cabe en el pecho”, manifestó en una historia de Instagram. La ecuatoriana fue una de las panelistas invitadas al programa Desiguales, donde abrió su corazón para hablar de momentos de su vida, como la vez que casi sufre de anorexia.

“Estoy muy agradecida con Univisión por el espacio para contar una parte de mi historia y compartirla con mujeres extraordinarias”, expresó.

En uno de los comentarios que hizo dijo “Antes de convertirme en modelo hubo alguien que me prometió ser agente para irme a Milán o París, me hizo una dieta y me presionaba al punto que me obsesioné con bajar de peso para poder irme, casi caigo en anorexia si no fuera por mi familia”, contó a uno de sus seguidores.

Limongi afirmó que este momento quedará plasmado siempre e su corazón. “La felicidad se me sale por los poros”. La Miss Ecuador 2018 dijo que esta participación fue posible gracias a la gestión de su manager.

El set lo compartió con personalidades como Adamari López a quien describió como una dulzura como persona. “Me quedé impresionada lo sencilla que es, habla de todo un poco… en fin, es divina”, dijo en un comentario.

Sus ‘amix’ y colegas la felicitaron por este logro. “Qué hermoso haberte visto. Estás más linda que nunca”, comentó Alejandra Jaramillo en su post.

En uno de sus comentarios afirmó que se encontró con Jaramillo antes de que entrara a trabajar a ¡Siéntese quien pueda!. “Como siempre una dulzura”. “Felicidades. Se nota que lo disfrutaste al máximo”, escribió por su parte Henry Bustamante, su compañero en En Contacto.

“Amix lo decreto, pronto te irás de Ecuador”, “Más que seguro que dentro de unos añitos (poquitos) te veremos brillar en Usa en una cadena televisiva súper grande”, “Brilla siempre. Mereces estar en lo grande, tal como tus acciones eres una reina”, “Huele a más éxitos”, fueron algunos de los mensajes de sus seguidores.