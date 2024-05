‘La Caramelo’ tiene un lado amargo: “He tenido que aprender a decir que no” confesó Alejandra Jaramillo

Alejandra Jaramillo es conocida por ser una mujer dulce, carismática y emprendedora. Sin embargo, en una entrevista para el podcast ‘Desde Cero’, transmitido por YouTube y conducido por ‘Juancito’, reveló que también tiene un lado amargo.

“Tienen que preguntarle a mi hijo como soy enojada”, dijo Ale, además añadió que se pone “como Hulk” y dice groserías. La presentadora y modelo confesó que le molesta cuando su hijo de 15 años no le envía mensajes cuando sale a algún sitio para avisar que llegó.

Sobre el tema, también dijo que ha tenido que aprender a decir que no “me costaba mucho decir que no, por mi propia personalidad dulce, a todos les decía que si. Pero he aprendido que no todo es conveniente”, agregó Alejandra.

Así mismo expresó, que la persona que se encarga de sus negocios, contratos y cualquier trato laboral es su hermana, “porque yo no sirvo para eso y termino cobrando lo que no es, por pensar que es demasiado”.

¿Alejandra tiene planes de ser madre otra vez?

Alrededor del minuto 30 de la entrevista para el podcast ´Desde cero´ que la ´Caramelo´ tocó lo que podría llamarse un tema sensible y muy importante para sus planes futuros, ser madre de nuevo, ante la interrogante de si se plantea volver a revivir esta etapa desde el comienzo con un nuevo hijo, la presentadora ni siquiera tiubeó para contestar.

“Sí claro. No estoy buscándolo, pero si me llega con la bendición de Dios me encantaría, si llega sería la mujer más feliz del planeta de volver a ser mamá”, expresó inicialmente Alejandra Jaramillo, quien a su vez hizo hincapié que aunque no es algo que tiene previsto a corto plazo, si es algo que desea.

Asimismo, explicó que este es un tema que ya ha tocado con su pareja, el creador de contenido colombiano, con quien hace poco se mudó a vivir.