En plena entrevista: Guaynaa y el apretón de nalgas viral que le hizo a Lele Pons y con el que marcó territorio

Bien dicen que los matrimonios siempre son inolvidables, ya sea por el juramento de amor de los novios, la decoración, la comida, y sin lugar a dudas, por las anécdotas.

Este fue el caso para los artistas Guaynaa y su esposa Lele Pons, quienes hicieron parte de los 400 invitados de la reciente boda del presentador de Telemundo Carlos Adyan con el empresario Carlos Quintanilla, ahí, los esposos aprovecharon las cámaras para construir su propio recuerdo, uno bien particular y que los hizo tendencia en redes sociales, un apretón de nalgas en plena entrevista.

Tal como se puede ver en la filmación que los mismos esposos compartieron por medio de sus cuentas en Instagram, el puertorriqueño quiso sumar adrenalina y picardía a una de sus entrevistas, por lo que aprovechó mientras su esposa Lele Pons hablaba a las cámaras, para darle un gesto de amor que la puso un tanto nerviosa.

“GRAN DÍA para agarrarle las nalgas a mi mujer! 😌”, este fue el copy que utilizó el cantante para describir su atrevimiento.

El video generó una ola de reacciones por parte de los cibernautas, quienes en su mayoría se tomaron con humor y celebraron lo que a su juicio es una genuina muestra de amor entre los cantantes.

“Es la manera más hermosa de demostrar lo enamorado y lo orgulloso de la mujer q tiene a su lado, si usted no consiguió un hombre q le haga eso triste por eso emite este tipo de comentarios / 😂😂😂😂 la cara de Lele 😂/ Mi novio también la hacía y al igual que ella me reía 😂😂😂😂 / La cara de satisfacción de @guaynaa me mata jajaja 😂😂/ Siempre tiene que ser así papi 😂😂😂 / Amo tu concentración 😂 / Ese @guaynaa es un pícaro 😂😂😂”, son solo algunos de las muchas opiniones dejadas por sus fanáticos y amigos.