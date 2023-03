¡Es hoy, es hoy! Las damas, el vestido, la comida y todos los detalles de la boda de Lele Pons y Guaynaa

Invitados de lujo para la boda del año. Este sábado, Lele Pons y Guaynaa se darán el “sí acepto”. La ceremonia se realizará en Miami y para este gran día se esperan al menos 300 invitados. En esta lista estarían Sebastián Yatra, Mau y Ricky Montaner, Lola Índigo. También podría estar la ecuatoriana Alejandra Jaramillo quien fue una de las invitadas a la despedida de soltera de Lele.

[ “La ridícula y cachuda terminó siendo ella y no yo”: Verónica Saltos responde a Lele Pons ]

Damas de Lele Pons

Las damas para esta boda son de lujo. Lele Pons publicó el momento en que entrega los vestidos a cada una, el color que eligió para ellas es aguamarina en una tela satinada. En este grupo selecto están Paris Hilton, la influencer mexicana Kimberly Loaiza, la cantante Anitta, la modelo Isabela Grutman y Hannah Stocking, la influencer Nicole García, Adriana Vivas y su prima Isadora Figueroa, hija de Chayanne.

Vestido de novia de Lele Pons

Tras una entrevista con Billboard, dieron a conocer detalles de su boda. Se conoce que la cantante tiene planeado usar tres atuendos. “El vestido con el que voy al altar es de Zuhair Murad, que es increíble, me encanta. El del medio, con el que voy a bailar en la fiesta, es de Julie Vino. Y el último es de Pnina Tornai”.

El novio no se queda atrás y también usará dos trajes. “Yo tengo dos. El mío es el estándar más alto de elegante dentro de lo que me voy a poner para la boda, y después, cuando vayamos a la recepción, me pongo el otro”.

Un tierno detalles es que Tobby, el perro de Lele será el que lleve los anillos.

La comida

De acuerdo a lo que han revelado, en cuanto a la comida será un menú fusión. “Vamos a tener mucha comida venezolana. El menú tiene mucho de italiano, carne...” dijo Lele. Mientras que su prometido reveló que tendrán carritos con comidas típicas de sus países, Venezuela, Puerto Rico e Italia como un homenaje a sus raíces.

La música

A thousand years, será la canción con la que Lele caminará al altar. Para el primer baile, la canción será Bésame la boca, de Ricardo Montaner. Tendrán un DJ y una banda para poner a bailar a sus invitados. Podrían tener una presentación sorpresa de Natalia Jiménez o Chayanne quien es el tío de la novia. “¡Todos tienen que cantar! Mira, yo he cantado en las bodas de toditos!”, contó Guaynaa.

Luna de miel

Su plan es combinar el romanticismo de Lele y el espíritu aventurero de Guaynaa. “Nos vamos a Dubái y a París. Yo soy más romántica, me gusta París pero él quiere actividades. Entonces nos vamos a Dubái también” contó Lele.