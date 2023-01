“La ridícula y cachuda terminó siendo ella y no yo”: Verónica Saltos responde a Lele Pons

Una polémica en la farándula. La modelo ecuatoriana Verónica Saltos durante el programa En Contacto aseguró que el cantante Guaynaa le escribía a su Instagram antes de pedirle matrimonio a Lele Pons. Ante eso, la prometida del cantante puertorriqueño hizo un video en TikTok reaccionando a estas declaraciones. Pero no se quedó ahí, Saltos también le respondió.

“Guaynaa me escribió antes que le pida matrimonio a Lele Pons y yo o dejé en ‘stand bye’ porque yo sé respetar una relación. Yo tengo el mensajito “Hello””, dijo Saltos en el matinal.

A lo que Lele reaccionó frunciendo el ceño. “¿Todo esto por un Hello?”, escribió en la descripción del video.

Verónica Saltos también dijo que borró el mensaje para que su ex no lo vea. Agregó que en una segunda ocasión también le escribió “hello” y luego se comprometió y hasta la dejó de seguir.

Ante esto la modelo ecuatoriana también respondió “Así es el hombre cuando lo descubren (Lele) Burlándose se mi tratando de ridiculizarme, pero en realidad a mí no me afectó porque la ridícula y cachuda terminó siendo ella y no yo”.