“No soy una mojigata con carita de tonta”: Karen Molina, novia de Álex Vizuete se defiende de detractores en redes

A solo unas pocos días de que Gigi Mieles revelara la fecha exacta de su ruptura con el actor Álex Vizuete, las redes ya comenzaron a dar el fruto de las primeras reacciones, Karen Molina, quien apunta ser la nueva novia del humorista y comentarista de ´Sorbito de Opinión´ se pronunció para pedir respeto y alto a los malos comentarios en su contra.

Fue por medio de una grabación subida por medio de su cuenta en Instagram, que la influencer dio a conocer su malestar y explicó que en los últimos días ha recibido muchos mensajes de ataque entre los que la tildan de “mojigata” y “carita de tonta”, ante esto, la creadora de contenido se defendió, asegurando que ha sido muy transparente con lo que comparte y que nunca difunde nada con el objetivo de que ataquen a nadie.

“La gente no tiene límites en esta vida y hoy recibí un mensaje muy feo (...) Hay cosas que tú no le puedes decir a nadie porque crees que tienes acceso a una re social, nada de lo que y subo, absolutamente nada es para que ofendan a nadie, ni le digan nada a nadie, ni mucho menos ataque a terceras personas, muchos sabrán de lo que hablo”, expresó.

“Mi vida personal es lo que ven, yo no tengo que inventarme absolutamente nada, yo no estoy haciendo un show de mi vida (...) a mí no gusta que ataquen a las personas, eso es sucio es bajo, nada de lo que yo subo es con intención de ofender a nadie, ni de que terceras personas se sientan mal”, añadió.

Cabe destacar que esta publicación llega solo a unos pocos días de que la ex de Álex Vizuete confesara que recién fue hace dos meses que decidieron poner fin a su relación, por lo que se presume que esto podría haber sido un detonante para que los cibernautas reaccionaran en redes.