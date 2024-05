Dayanara revela que su enfermedad afectó su estilo de canto

La cantante ecuatoriana, Dayanara Peralta, reveló en su cuenta de TikTok que ha enfrentado duros momentos tras ser diagnosticada con tiroides. De hecho, dijo que su enfermedad la afectado en su estilo de canto.

La esposa de Jonathan Estrada fue diagnosticada con hipotiroidismo desde hace casi un año. La artista de 26 años confesó que no podía bajar de peso, pese a la estricta dieta y ejercicio que estaba haciendo. Debido a eso, acudieron al doctor y tras una serie de exámenes le confirmaron esta enfermedad que no tiene cura pero se tiene que vivir con tratamiento.

En su reciente video Dayanara escribió: “Sigo preparándome día a día para ustedes. El año pasado con mi tiroides cambió un poco mi facilidad para cantarles pero de a poquito vamos recuperándonos”, mientras se la escucha cantar uno de sus mejores éxitos.

Jonathan Estrada habla de la enfermedad de Dayanara:

Su esposo, reveló que hace unos meses, la cantante sufrió una recaída, pero han logrado controlar. “Se ha logrado estabilizar bastante el problema de la tiroides, pero es una enfermedad que siempre estará, es eterna y tendremos que convivir siempre. Por eso, siempre habrán medicinas, tratamiento”, dijo Estrada al medio citado donde contó que se le hizo nuevos exámenes y todo salió “alterado”.

El manager y esposo de la artista indicó que ella está en constante chequeo con el doctor aunque sufrió una recaída a finales del año pasado. “Fue en diciembre del 2023, cuando teníamos arduo trabajo y los exámenes salieron alterados en el tema de la tiroides. Fue un poco de todo: el esfuerzo de tanto trabajo, y tuvo un poco de problemas cuando se presentaba en un show, exceso de cansancio”, continuó.

¿Qué es el hipotiroidismo?

Según el portal Medline Plus, es una afección en la cual la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea. La tiroides produce hormonas que controlan la forma como cada célula en el cuerpo usa la energía. Este proceso se denomina metabolismo. Por lo tanto, las personas con esta enfermedad tienen una tendencia a subir de peso, pero se puede controlar con tratamiento. Sin embargo esta enfermedad no tiene cura.