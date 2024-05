Esta sería la exorbitante cifra que modelo OnlyFans confiesa ganar por fingir heridas en su cuerpo para usuarios

Bien dicen que “Para gustos, los colores” y la plataforma de Onlyfans no es la excepción a esta regla, contrario a ello, es una ventana que ha abierto la capacidad de imaginación y satisfacción para muchos de sus usuarios, quienes no solo se suscriben por la simplicidad de un cuerpo bonito, o el contenido adulto, si no por todo lo que pueden llegar a obtener más allá de eso, por ejemplo, un par de piernas rotas.

PUBLICIDAD

Tal es el caso de Chloe Welsh, una mujer de 36 años, de Wrexham, quien podría decirse que decidió dar un giro a su Onlyfans y salió de la línea de lo habitual, dando luz verde a distintas e inesperadas peticiones, haciendo realidad los deseos de sus usuarios, quienes querían ver lo que ella describió como “una damisela en peligro”.

De acuerdo con lo que reseñó el portal Daily Mail, la modelo inglesa logró causar furor entre su público y también en su ingresos, puesto que tal como lo recoge el medio, la chica explicó que fingía tener heridas en su cuerpo para satisfacer las peticiones de los espectadores que visitaban su perfil, una interpretación que según explicó, pudo hacer realidad gracias a un accidente de su pasado, así que solo tuvo que recrear el momento.

La modelo representaba fracturas en extremidades, detonando bastante acogida, llegando a ganar más de 5000 libras al mes, equivalentes a más de 6350 dólares.

“Es extraño, pero creo que es todo el fetiche de la damisela en apuros; nada me desconcierta en esta industria. Gano 5.000 libras al mes sólo por hacer cosas de reparto porque es un nicho”, comentó.

“Es bastante difícil y es una pesadilla lograrlo, ¡pero es un dinero tan bueno! Incluso tengo muletas para acompañar el look ahora, realmente ha despegado. Tengo todo el equipo, pero hacer el yeso es difícil. Es muy complicado y tratar de eliminarlo es horrible; lo hago todo yo mismo”, afirmó.