Creadora de contenido de OnlyFans ganó 5 mil dólares en 3 horas

Aida Cortés es una de las creadoras de contenido para adultos más exitosa y conocida de Colombia.

La colombiana entró a esta industria por error a través de una supuesta vacante de trabajo, ella necesitaba ingresos para continuar con sus estudios y vio una vacante para ser mesera pero en realidad era para hacer modelo webcam. Ella pensó que sería buena en la profesión porque tenía claro que podía sacar a relucir sus habilidades de ventas: “Yo siempre he sido muy buena vendedora. Yo te vendo a ti lo que sea. Entonces yo dije: ‘esto (el mundo webcam), prácticamente, es un modelo de ventas’”.

Ahora se ha convertido es una de las creadoras de contenido mejor pagada, además le ha ayudado a ganar gran reconocimiento en redes sociales.

Recientemente, Cortés participó en el programa Sin carreta, donde dio detalles sobre el modelaje webcam, el tiempo que conlleva y los potenciales ingresos.

Así fue cómo reveló que mediante una dinámica: “en un día, en tres horas, me hice como cinco mil dólares”. Sin embargo, aclaró que siendo modelo webcam no se gana dinero fácil y que gran parte de las personas que entran creyendo que lo es, se retiran. “En esta industria solo el 5% de las chicas que estamos logramos ser millonarias en esto. De resto, el 95% está ganándose sus 4 o 5 millones”, señaló.

Además, la colombiana también confesó lo difícil que fue contarle a su familia la labor que iba a ejercer: “Los senté con un tablero y les expliqué: me dedico a esto. No vayan a pensar que me volví p***. Me está yendo bien, pagan en dólares”.

Así como es enfrentar los comentarios negativos hacia su profesión y defender su dignidad y respeto: “nada crece si no se necesita en la sociedad. Entonces partamos del hecho de que es necesario. Si no lo fuera, no lo comprarían. No nos pueden tachar de p***s ni de fáciles, porque fáciles no somos”, refutó la modelo ante las críticas y prejuicios que rodean su trabajo.

