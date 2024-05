La Flaca Guerrero compartió una picante anécdota picante sobre su apariencia cuando usa lentes

La espontaneidad y sinceridad de María Teresa Guerrero ha llevado a que sus seguidores se queden boquiabiertos por una reciente confesión que hizo en sus redes sociales. La expresentadora de televisión y deportista, quien reside en Estados Unidos compartió una picante historia sobre su apariencia cuando usa lentes.

“Mi ex me decía que parecía actriz porno con lentes y mi novio ahora lo confirma. No sé qué porno ven esos hijos de p... que me ven con cara de actriz porno con lentes. No veo nada, ni ve..., bueno eso sí veo”, dijo entre risas.

La ‘Flaca’ Guerrero siempre ha mencionado que a partir de las 18:00, su visión se vuelve borrosa y necesita usar lentes para poder ver y manejar. Sin embargo, no había compartido fotos con sus lentes, lo que ha causando que en su reciente confesión cause más sorpresa entre sus seguidores. Esto, por la forma en la que contó su anécdota y lo picante que dijo al final.

Sus seguidores se han reído por sus palabras y le han dejado miles comentarios de apoyo y diversión. También han habido reacciones donde admiran su capacidad para hablare abiertamente sobre sus temas personales e íntimos.

“Busca en Google Mia Khalifa, flaquita”; “que sincera me encanta”; “me encanta la gente directa”; “por qué será que dicen eso”, fueron algunos de los comentarios.