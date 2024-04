¡Fin a los rumores! La Flaca Guerrero aclara por qué no es madre a sus 46 años

La ‘Flaca’ Guerrero estuvo casada dos veces: con Jeff Karram de 2005 a 2010; y con Danny Glick en 2014 y en todos estos años siempre fue cuestionada del por qué no quiso ser madre e incluso indicaban que eso afectó a sus matrimonios. Ante eso, la deportista quiso poner fin a los rumores y explicar sus razones.

La expresentadora de En Contacto siempre ha sido sincera con su comunidad de seguidores y publicó un video donde comenzó mencionando la empatía ya que se refirió a un comentario que realizaron en una de sus publicaciones que fue un disgusto para ella y por eso decidió ponerle fin a las especulaciones sobre la maternidad.

“¿Cierto que eres estéril y por eso no puedes ser mamá? jajaja”, este fue el comentario que desató la indignación de la influencer y por eso decidió responder en su cuenta de TikTok.

María Teresa Guerrero fue enfática en confirmar que fue su decisión no convertirse en madre y no comprende por qué la gente asocia el hecho de no tener hijos con no poder procrear.

“Eso [no querer hijos] no me hace ni menos mujer, ni mala persona, ni egoísta. Yo respeto a todas las madres y las admiro un montón, pero ese no fue el camino que yo decidí tomar. Yo quiero más bicicletas, más perros, seguir viajando, hacer deportes, competir hasta los 80 años si es posible, así que respétame y yo te respeto a ti. Be kind [Sé amable], buen día”, concluyó Guerrero.

La empresaria de 46 años comenzó a recibir comentarios donde la felicitaban y apoyaban su decisión. Mujeres también se sintieron identificadas, por eso le agradecieron su sinceridad ya que traer hijos al mundo no es una obligación para las mujeres.