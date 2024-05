¿Se vendría a vivir a Ecuador si gana el Miss Universo? Esto es lo que Nadia Mejía respondió a sus detractores

Nadia Mejía, este es uno de los nombres que repunta como favoritos entre las 25 aspirantes a la corona del Miss Ecuador. La hija del cantante ecuatoriano Gerardo Mejía, fue abordada de manera reciente por el reportero de ´Los Hackers´ para saber como se prepara para la competencia que se llevará a cabo el próximo 8 de junio y que estaría dispuesta a hacer de llegar a ganar la banda universal.

Ante esta y otras interrogantes, la modelo aseguró que se encuentra practicando de manera diaria su español, que es quizá uno de sus puntos débiles, y explicó que aunque dejar Miami para venirse a vivir a Ecuador sería un sacrificio, estaría dispuesta a hacerlo con tal de regalarle al país una corona de reconocimiento mundial.

“Amo mi país, amo Ecuador y me siento muy agradecida por el apoyo. Sí llegase a ganar, para mí es un sacrificio pero lo haría, sería Miami, California y Ecuador, pero más tiempo en Ecuador, yo quiero, yo quiero representar a Ecuador. Te seré honesta, esta es la parte real, esto es lo que soy, si me ves tengo un cuaderno en mi bolso practicando todos los días, tengo compañeros de cuarto a los que no les dejo hablarme inglés para poder practicar mi español. Lo siento si mi español no es perfecto para la mayoría, yo represento a la comunidad americana. yo represento a la gente que tiene el corazón y el alma de Ecuador”, fue la respuesta de la hija del cantante para el periodista.

“La gente tiene derecho a opinar. Simplemente sigo el camino y acepto el hecho de que no todos me amarán, pero, para mí tengo mucho más apoyo que negatividad”, añadió Nadia Mejía, quien se definió ecuatoriana de pies, alma, corazón y cabeza, pese a no haber vivido por muchos años en el país.