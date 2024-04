Nadia Mejía se disculpa por su español a su llegada a Ecuador para el certamen de belleza

La hija del cantante ecuatoriano Gerardo Mejía, Nadia Mejía, arribó a Guayaquil en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo la noche del 10 de abril para reunirse con las demás candidatas del certamen Miss Universo Ecuador 2024, cuya gala final se llevará a cabo el 8 de junio.

La joven de 28 años indicó que todavía tiene problemas con el español pero que está practicando para mejorarlo y poder comunicarse con sus seguidores que hablan español. Desde ese lugar tuvo una entrevista con Los Hackers de la Farándula, donde su padre la ayudó a contestar algunas preguntas.

“Lo siento por mi español es limitado, pero estoy practicando. Ya han pasado 8 años desde que participé en Miss USA y después de esa experiencia, siempre he querido representar a Ecuador pero no pude porque estaba casada, pero con las nuevas reglas y la inclusión ya puedo y me siento muy agradecida”, dijo en español e inglés la modelo que tiene doble nacionalidad.

Recomendados

Nadia Mejía y su ‘spanglish’

Mejía dijo que está practicando mucho el español pero que se siente muy nerviosa. “También represento a la comunidad de ecuatorianos en USA y por eso soy una chica ‘spanglish’, pero practico todos los días”, dijo entre risas.

Cuando le preguntaron si siendo una mujer casada cree que pueda ganar un Miss Universo, Nadia dijo que ¡por su puesto que sí!

“Absolutamente una mujer casada puede ganar cualquier certamen. No se puede escoger entre me caso y no me caso y tus sueños y objetivos, y que tu vida se ha acabe junto con las oportunidades. Ahora con la inclusión, ella lo va a demostrar que sí se puede, porque esos son los superpoderes de las mujeres. No creo que por estar casada no puedes ganar, aquí es la mejor, independientemente de su estado civil”, fue la respuesta de Nadia que tuvo como traductor a su padre, Gerardo Mejía.

Nadia Mejía actualmente se encuentra en Cuenca disfrutando de la ciudad y ha acompañado a su padre en unos shows donde ha subido historias del los conciertos.