VIDEO: Así es como Nadia Mejía, candidata a Miss Universo Ecuador conquista las redes y demuestra ser polifacética

Goza de una total aceptación del público, Nadia Mejía, candidata oficial a Miss Universo Ecuador, sigue demostrando porque sería una de las mejores opciones para representar al país a nivel universal y ya se refleja como una de las favoritas.

La hija del rapero ecuatoriano, Gerardo Mejía, compartió de manera reciente una grabación donde interpreta una canción de Adele y tras unos segundos de canto, arrasó en halagos y buenos comentarios por parte de los internautas, quienes en su mayoría aseguran que: Nadia “lo tiene todo”.

Fue con ´Set fire to the Rain´ que Nadia logró seguir conquistando corazones en el Ecuador, cabe destacar que este no sería un talento provisional sino un arista a la que ha dedicado parte de su vida. La joven modelo también es polifacética, es cantante e influencer se graduó en 2013 de la Diamond Bar High School. Mejía es casada, actualmente, trabaja como modelo y tiene contrato con la agencia Next Management, es miembro de la banda 4LOVE, la cual está conformada por tres cantantes más.

En el 2016 la modelo estadounidense- ecuatoriana de 1.80 metros, fue parte del Top 5 del concurso de Miss Estados Unidos representando al estado de California.

Popularidad en redes

“La futura Miss Ecuador 😍👏🙌 / Ella debe ser y no pienso discutirlo con nadie 😻🇪🇨 / La reina lo tiene todo muchos saben que ella puede unir a un Ecuador entero y ya lo iso en su candidatura no me imagino cuando gane ❤️😍 / Se parece a cristina Aguilera cuando estaba más joven y delgada / Sin duda alguna la corona del Miss Universe Ecuador debería ser para @nadia_mejia es una mujer que lo tiene todo y nos representaría de la mejor manera, dejando el nombre del país por todo lo alto 👌🏻👏🏻 ELLA ES, ELLA ES 👑 🇪🇨❤️ / Ella es reina de Pies a Cabeza solo pulir y lo demas en em camino ella tiene el aura y la personalidad las ganas estan su ❤🇪🇨 y Sobre todo ella lo desea de ❤”, son solo algunos de los muchos comentarios que desbordan el post.