¿Qué pasó con Tami Rivera? Kike Jav reaparece muy cercano con Kerly Morán en trend sobre “quien me conoce más” (VIDEO)

Si alguien sabe como volver a juntar a sus ex y salir ileso, ese es Kike Jav, el cantante chichero volvió a la mira de los cibernautas, tras la más reciente publicación de su video en compañía de su mamá y una de sus ex, Kerly Morán, el empresario hizo el trend de ¿Quién me conoce más? y aunque muchos esperarían ver a Tami Rivera en ese puesto, la realidad fue otra.

Ya ha pasado cerca de un mes desde que Kike Jav y la modelo Onlyfans hicieron su más reciente colaboración juntos en Instagram, y desde entonces, los posteos y las grabaciones de ellos han desaparecido casi por completo, en cambio como ya es notable, Kerly Morán ha vuelto a recobrar protagonismo en la vida y las redes del ´Cuy´.

Para la muestra un botón, el cantante juntó a su madre “la que me dio la vida” y a su ex “la que me motiva a seguir viviendo”, con esas palabras, el cantante hizo la apertura de la grabación donde procedió a hacerles preguntas de índole personal a ambas, para así medir que tanto lo conocen las mujeres que reconoce como más cercanas.

La grabación se ha hecho prácticamente viral y ha despertado la interrogante entre los seguidores del artista, quienes no paran de preguntarse ¿Qué pasó con su reconciliación con Tami Rivera? al tiempo que señalan a la cantante como la tercera en discordia.

“A mí siempre me sorprende como puede juntar al ganado ¿Cómo lo hace? ¿con cual de las 3 chicas mismo se quedará? / Aunque la metida de la Kerly pase ahí metida, todo el mundo sabe que el Kike da la vida por la Tamarita / Yo digo y lo sostengo esa kerly si resbala es culpa de ella x k el kike ya no quiere nada con ella no siente nada x ella que poca dignidad tiene esta mujer”, son algunos de los comentarios dejados.

Hasta el momento Tami Rivera se ha mostrado enfocada en su trabajo, sus últimas grabaciones y posteos reflejan a una Tami que parece ya no estar interesada en regresar con Kike Jav.