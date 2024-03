¡A mí me la hacen y me la pagan! Tami Rivera reveló por qué no regresa con Kike Jav

Tami Rivera mostró su resentimiento ante Kike Jav en el programa de Jonathan Estrada donde reveló los motivos por los que no ha decidido regresar con influencer quiteño pese a que nuevamente están juntos compartiendo contenido y viajes. “¡Quiero que sufra, que le duela, que le queme, que le arda y después veo si vuelvo!”, dijo Tami.

La Tamarita fue invitada a “El Hueco” de Estrada donde contó que de verdad quiere hacer sufrir al ‘Cuy’ y que tiene un sentimiento de revancha, porque ella sí sufrió cuando se enteró de la infidelidad que él cometió. “A mi me la hacen y me la pagan, no se queda así nomás”, dijo la modelo de OF.

“Estábamos en el punto más malo de la relación y yo esperaba que primero termináramos para que vaya y esté con alguien más, pero a nuestra relación le faltó decirnos adiós”, comenzó explicando Rivera.

“Sin embargo, eso no fue todo. El video viral de Kike en esa fiesta fue solo una parte. Luego sacaron a la luz cosas que me hicieron quedar mal (los chats con Gonzalo Plata. Como a él lo estaban funando, encontró el motivo perfecto para lanzarme la pelotita y que la gente se olvide de lo que pasó”, siguió contando la joven influencer.

Por otro lado, indicó que nunca tuvo nada con el jugador de la Selección de Ecuador, con la que le vincularon. “Nada ni gol ni nada, eso fue banca. Solo que la gente saca de contexto todo”, agregó.