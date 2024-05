Estás son las primeras imágenes de Gissela Flores y Katherine Espín en Ecuador: Ambas son candidatas al Miss Universo Ecuador

Gissela Flores y Katherine Espín ya están en Ecuador. Ambas se unen a las candidatas que han ido llegando al país para empezar las actividades rumbo a la gran final del certamen de belleza.

“Con la bandera en mi pecho de la Tierra que me vio nacer La Troncal inició esta inolvidable experiencia! Orgullosamente representando La Provincia del Cañar en Miss Universe Ecuador! Acompáñenme estas 3 semanas de actividades donde vivirán de cerca con nosotras toda la gira de la belleza que estaremos haciendo a través del País!”, escribió Katherine Espín, aspirante a convertirse en la nueva Miss Universo Ecuador, junto a una fotografía recién llegada al país junto a sus maletas.

Mientras que, Gisella Flores escribió “Agradezco a Dios por darme la oportunidad de ser una vez más Guayas ante mi hermoso país. Representar no solo a mi provincia sino a mi querido Triunfo que me vio hacer realidad cada uno de mis sueños. Hoy empieza otro, un sueño que veía imposible hacerlo realidad, y eso solo me demuestra que no existen los imposibles y que todo lo que anhelas el universo te lo da. Quiero también agradecer a cada uno por su apoyo y muestras de cariño eso es algo que me inspira a dar lo mejor de mí. Acompáñenme a vivir este maravilloso sueño rumbo a Miss Universo Ecuador”, acompañado de un carrusel de fotos en el monumento al expresidente Velasco Ibarra en el cantón El Triunfo (provincia del Guayas).

¿Cuándo será la noche final?

Ya falta poco menos de un mes para que la próxima Miss Universo Ecuador se corone. Un total de 25 aspirantes a la corona se medirán en belleza y talento para demostrar porque son la mejor opción para representar el tricolor del país a nivel mundial.

Y tal como era de esperarse, ya los detalles del magno evento comenzaron a salir a flote, entre ellos, quienes serán los conductores oficiales de la noche más linda para las candidatas, y, ante un evento de envergadura, celebridades de igual calibre, Danilo Carrera y la actriz ecuatoriana Giovanna Andrade, serán los rostros que acompañarán y guiarán a cada de las participantes en el concurso que promete cambiarles la vida a más de una, el próximo 8 de junio.