“Tienen un angelito que los cuida desde el cielo”: Cibernautas se desbordan en apoyo para Don Day y Elizabeth Cader

Una lamentable noticia se conoció este domingo 12 de mayo, el día de la madre pasó a ser de tristeza para Don Day y Elizabeth Cader, quienes anunciaron que ya no serán padres. El actor dio a conocer la información a solo unas pocas semanas de haber dado la buena nueva de su dulce espera, razón por lo que el ´cholo de los labios rosa´ se confesó devastado.

“Padre, yo sé que tienes un plan para nosotros. Solo danos fuerzas para seguir adelante, hay días buenos y hay días malos, y estos días no han sido tan buenos, siempre me he refugiado en mi lema de vida TODO OBRA PARA BIEN, y aunque a veces no entendamos los planes de Dios, sé que son perfectos. Todos estos días por más ánimos que le pongo, no he podido ser el de siempre, me ilusioné mucho con la noticia de ser papá, solo yo sabía lo que sentía, solo yo sabía lo que quería”, son parte de las primeras líneas del comunicado publicado por el actor, en el que confirma su pérdida.

“Parecía un sueño y hoy la realidad no es la mejor”, añadió Don Day, quien de acuerdo con lo que describe en su texto, habría sufrido la pérdida ya hace algunos días atrás, más sin embargo, no dio detalle alguno de lo ocurrido hasta este domingo. Por su parte, la modelo Elizabeth Cader ha guardado un profundo silencio, guardando así el luto del que habría sido su segundo hijo.

Reacción de las redes

Fue hace poco menos de un mes, por medio de una emotiva postal que el ´Cholo de los labios rosa´ dio a conocer la noticia del tan esperado positivo, mostrando el ya notable crecimiento de la barriguita de la salvadoreña, ante esta noticia, los seguidores de la pareja no hicieron esperar sus felicitaciones, y como era de esperarse, también brindaron su apoyo al conocer su pérdida.

“Eli Y Diego tienen un angelito que los cuida y el será el motivo de seguir adelante que ese lazo familiar sea más fuerte, Dios los bendiga / El tiempo de Dios es justo y perfecto; solo el proveerá!!! Fuerza, fe y esperanza en el, ustedes son jóvenes y con certeza, cuando menos se imaginen....llegará !!! / Descansa angelito 👼 fuerzas y bendiciones / Lo acabo de leer en sus cuentas. Lo siento mucho. Mucha fortaleza. Bendiciones. Cuando menos lo esperen se les dará. Dios tiene el control / DIOS LES DE LA FORTALEZA PARA IRREMEDIABLE PÉRDIDA, UN ABRAZO DESCANZA EN PAZ ANGELITO”, son algunos de los mensajes de apoyo dejados para ellos