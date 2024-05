Los miles que gana periodista ecuatoriana en OnlyFans en tan solo un mes

La locutora, periodista y creadora de contenido, Teff Palacios, cuenta los secretos para mantener el equilibrio de su otra faceta en la plataforma OnlyFans y también como comunicadora de un medio digital, menciona los estereotipos a los que ha tenido que enfrentar. Lo dijo en una conversación en el podcast de Marco Guadalupe.

Palacios mencionó que al inicio sí le afectaron las críticas y que en sus trabajos han conocido que tiene la “página azul”, pero han respetado su vida privada mientras que se desenvuelva bien laboralmente.

Teff Palacios y su OnlyFans

La joven mencionó que lleva dos años cobrando por la suscripción en OnlyFans 12,50, pero piensa incrementar el valor y tiene 400 suscriptores fijos, lo que representa 5 mil dólares al mes, como mínimo.

Mencionó que el primer mes cuando lanzó con un video profesional su Onlyfans, tan solo los primeros 15 días ya tenía 4 mil dólares, incluso, fue uno de los meses que más ha ganado, aproximadamente más de 8 mil dólares.

¿Qué tipo de contenido hace?

Reveló que al inicio su contenido era más sutil. “La primera sesión de fotos que tuve fue con un equipo de producción, una persona en audio, otra en iluminación, otra persona me sacaba fotos, por lo menos como 7 personas. Lo máximo que mostraba era la parte de arriba (con timidez), pero conforme pasó el tiempo preferí hacer algo menos producido y más natural y empecé a hacerlo más explícito”, dijo.

También reveló que hace fotos, videos y contenido personalizado en OnlyFans. “Si una persona me dice me gustaría que hagas un video vestido de tal manera, lo hago, pero tiene un valor extra. Una vez me pidieron un video donde debía tomar dos litros de agua en un minuto y medio y le cobré 500 dólares que no sea editado”, contó.

Otra de las peticiones raras que ha tenido fue cuando le dijeron que se ponga un vestido, se siente en el suelo y corte una manzana en pedazos, pero con las uñas medias pintadas de rojo, como cuando se te sale el esmalte, por lo que cobró USD 350. Lo raro era que no se le vea la cara.