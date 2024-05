¿La tercera es la vencida? Carlos José Matamoros y ‘La Puchy’ confirman su regreso con enternecedora postal

“Lo que es del cura va para la iglesia”, reza un viejo refrán, tras más de un año de haber roto su noviazgo y hasta la posibilidad de llegar al altar, Carlos José Matamoros y Kathe Lino, también conocida como ´La Puchy´ confirman su regreso por tercera vez con una enternecedora postal.

“Gracias por tu apoyo en estos meses difíciles, dicen que las personas con las que realmente puedes contar se ven en los momentos complicados y me has demostrado que tu lealtad hacia mí no está condicionada por lo que tengo y eso tiene un gran valor para mí”, este fue el mensaje con que el presentador dio luz verde y oficializó lo que ya corría a voz popular en los pasillos, ´La Puchy´ y él siguen manteniendo una conexión que no depende del tiempo.

La postal publicada por el ´Paparazzi´ deja ver a los novios en medio de un romántico atardecer y a solo unos pocos centímetros de un beso. Este sería el tercer intento que la pareja hace por sacar a flote su relación, tras su último corte, el cual cabe destacar fue uno de los más mediáticos, donde Carlos José Matamoros fue acusado incluso de violencia, una afirmación que luego fue desmentida por Kathe Lino, quien dijo estar inmensamente arrepentida por lo dicho y publicado.

Fue para inicios de octubre que Kathe Lino publicó una fotografía que puso en tela de juicio y comidilla de redes Carlos José Matamoros, la modelo se mostró presuntamente golpeada, insinuando la idea de violencia, lo cual causó un revuelo total sobre el presentador. Frente a esto, el ‘Paparazzi’ respondió y dijo no se iba a defender frente a lo que se pueda decir de él.

Sin embargo, todo apunta a que los novios son fieles al pensamiento de que nuca es tarde para volverlo a intentar.