¡Carlos José Matamoros y La Puchy no van más!: “La situación es real, nosotros ya no estamos juntos”

Tal parece que la polémica si tuvo sus consecuencias después de todo, la feliz pareja que se fue de viaje a Aruba hace tan solo unos días, no regresó ni tan feliz, ni tan en pareja, como todo el mundo lo creía. El presentador de televisión Carlos José Matamoros, habló en exclusiva para el programa de ´Agárrate´ y aseguró que aunque todos duden de ello, la verdad es una sola y es que ya Kathe Lino ´La Puchy´ y él, no van más.

“La situación es real, nosotros ya no estamos juntos, hicimos le viaje juntos sí, fue una cosa que yo realmente no quería que se perdiera eso, era un viaje que ya se había planeado, igual es un destino muy bonito, yo me quería relajar, no quería ser mezquino, ni conmigo ni con ella, aunque es fuerte lo que pasó no quería ser yo quien dijera sabes qué, que se pierda todo”, inició diciendo Matamoros.

Asimismo, el ´Paparazzi´ explicó que aunque sabe perfectamente que la situación entre él y la Puchy no terminó de la mejor forma, él quería dar término a lo que los unió de la mejor manera, en paz. “Por el orgullo no íbamos a dejar de disfrutar, lo que pasó, pasó y al final lo que podíamos hacer de una manera civilizada, era tomar caminos diferentes”, dijo.

¿Volvería otra vez con La Puchy?

Al ser consultado sobre la posibilidad de que haya una reconciliación futura, con quien ya en el pasado se sabe hubo una segunda oportunidad, Matamoros no negó del todo que pudiese darse este escenario, más sin embargo, explicó que volver con sus ex, es algo que también quiere dejar atrás.

“Yo pienso que es algo que ya yo debo dejar atrás, o sea no el hecho de volver con la Puchy, sino el hecho de regresar con una ex, si ya las cosas se terminaron es porque hubo algún tipo, de situación incómoda o adversa y fue lo suficientemente fuerte como para tomar la determinación, de tomar caminos separados, entonces siento que no está bien volver a estar con una persona con la definitivamente no funcionaron las cosas”, agregó.

Aunque el presentador no dio mayor detalle del por qué La Puchy habría publicado las fotografías que pusieron en duda su credibilidad, aseguró que ya no guarda ningún resentimiento por ello. “No hay que arrastrar ni los problemas ni los resentimientos de lo que haya pasado, ahora tomamos caminos separados y es la gran realidad. Ella por su lado, yo por el mío, le deseo toda la suerte. Yo no pienso seguir en una guerra que lo único que va hacer es darle de comer a ciertas personas que han tomado esto como su plato fuerte en sus programas de farándula durante estas dos semanas”, dijo.