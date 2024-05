Influencer le cobra a su novio por quedarse a dormir en su casa y desata la polémica en las redes sociales

Una influencer colombiana dijo reveló en un podcast el acuerdo económico que tiene con su pareja generando polémica en las redes sociales. Se trata de Marystella “Malle” Gómez una joven creadora de contenido.

El pódcast Los platos sucios que es presentado por Ana María Cardona, invitó a las influencer Marystella Gómez e Isabela Rivera para hablar sobre las relaciones sentimentales y el dinero.

Malle decidió revelar algo de su relación y dijo que cuando su novio se queda a dormir en su casa, ella le cobra la noche porque los servicios utilizados no son “gratis” y todo es parte de un “trato justo”.

“Él se queda a dormir los fines de semana y yo cobro mi tarifa. Quiero decir... ¿los servicios acá son gratis? El agua no es gratis. No me parece que esté mal”, explicó.

Se desató la polémica en redes

Las mujeres que estaban presentes en el podcast indicaron que no estaban de acuerdo con su postura. “Si alguna vez un chico me cobra por quedarme, que se olvide de mí”, dijo una de ellas. “No creo que mi chico me hiciera eso”, acotó otra.

Malle continuó con su postura que vio en las redes y que la ayudó a implementar esta práctica con su novio. “Si un hombre no te ayuda a tener una mejor vida financiera, ¿qué estás haciendo?”, agregó la influencer.

De hecho, la mujer contó que logró convencer a sus amigas de que hicieran lo mismo con sus parejas.

Esto no gustó a las redes sociales, y argumentaron que Malle es extremadamente “tacaña” y “desagradecida”. Además de tachar el podcast que hizo. “Si mi novio me cobra por dormir en su casa los fines de semana, se me deduce algo de la renta? Quedo atenta”, fueron uno de los comentarios.

“A no ser que se la pase allá metido y se le mame el mercado y todo eso, hay si tiene total razón”, fue uno de los comentarios que estuvo a favor de la joven. Este debate hizo que se recordará la publicación del director de la Dian en la que aconsejó a las mujeres no pagar 50/50 en una cita.