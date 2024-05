ExMiss Colombia tuvo un accidente con aceite caliente en su ojo: así quedó con la quemadura

La Miss Colombia 2015, Andrea Tovar, quien quedó segunda finalista en el Miss Universo 2016, tuvo un accidente casero hace poco. A la modelo le cayó aceite hirviendo en uno de sus ojos y parte de su rostro mientras cocinaba según relató en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Tovar contó los momentos de susto que vivió cuando le cayó aceite hirviendo en el rostro mientras preparaba el desayuno para su familia. Dijo que el aceite le explotó cuando estuvo en contacto con un implemento de cocina que tenía material de silicona.

“El aceite y la silicona me explotaron en la cara. Lo primero que yo hice, y sobre lo que hay un tema de discusión, fue echarme mucha agua fría y no sé si esté bien o mal, pero en mi caso estuvo bien porque así me lo dijo mi cirujano plástico”, indicó.

La exreina de belleza dijo que el accidente pudo haber sido más grave pero que está en buen estado de salud. Agregó que su ojo izquierdo fue el afectado.

“Inmediatamente, llamé a mi hermana, que es médica, y fui a urgencias, donde me atendieron rápidamente. Gracias a Dios, como que no fue algo tan profundo, pero si alcancé a tener una herida, tipo cicatriz o queratitis en la córnea, por eso veo un poco borroso por ese ojo”, acotó.

Andrea Tovar logró quedar tercera en el Miss Universo 2016 y es recordada por su participación impecable. Actualmente es empresaria y también participó en una edición de MasterChef Celebrity Colombia. Está casada con el exjugador Julián Guillermo Rojas y tiene dos hijos: Elena y Lorenzo.