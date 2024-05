¡Sigue la polémica! Pablo Ruales lanza nueva y contundente indirecta a Samara Montero tras su pronunciación

Una revelación que ha dejado toda una ola de polémica a su paso, tal como lo dijo la misma Samara Montero, paralizó a todo un país luego de sacar a relucir unas imágenes que dejaron en evidencia que existió una relación sentimental entre ella y el fallecido presentador ecuatoriano, Efraín Ruales. Una noticia que cabe destacar, sacó de sus casillas a los familiares del actor.

PUBLICIDAD

Fue este viernes 03 de mayo, que Pablo Ruales, hermano del presentador, se pronunció por segunda vez, en manera de respuesta al más reciente posteo de la modelo, quien tras poner a arder al mundo de la farándula, publicó un video donde dejó claro que era totalmente indiferente a las opiniones que corrían en su entorno.

“Una disculpa por todas las personas con las que no tuve responsabilidad afectiva y solo les dejé de hablar. Todavía me valen v.... pero ya de una forma más consciente y madura. Diosito me los bendiga y me los mantenga lejitos”, es parte del texto que aparece en la grabación compartida por Samara Montero.

Recomendados

Luego de esto, Pablo Ruales no tardó en salir al paso y escribió: “La gente me tiene en el olvido ¿Qué hago? Ok voy a causar polémica att: X”, unas palabras que claramente no necesitan de mención para saber a quien van dirigidas.

Han pasado solo unos pocos días desde que la joven influencer Samara Montero se volvió tendencia en redes sociales y protagonista en los medios de farándula tras la publicación de un video con Efraín Ruales (+). En el clip, que lleva casi un millón de reproducciones en Instagram, expresa su dolor ante la ausencia del presentador, que fue asesinado en Guayaquil en enero de 2021.

“Este dolor que con el tiempo no se quita. Vives conmigo todos los días, espero que estés orgulloso de mí (...) Suelo decir que fuiste, eres y siempre serás mi mejor maestro, maestro del amor, del dolor, de mis sueños”, esas fueron parte de las palabras que acompañó con un par de clips de ellos juntos.