“Te gusta ver el mundo arder”: La publicación de Samara Montero tras polémico video con Efraín Ruales

En esta semana la joven influencer Samara Montero se volvió tendencia en redes sociales y protagonista en los medios de farándula tras la publicación de un video con Efraín Ruales (+). En el clip, que lleva casi un millón de reproducciones en Instagram, expresa su dolor ante la ausencia del presentador, que fue asesinado en Guayaquil en enero de 2021.

PUBLICIDAD

“Este dolor que con el tiempo no se quita. Vives conmigo todos los días, espero que estés orgulloso de mí (...) Suelo decir que fuiste, eres y siempre serás mi mejor maestro, maestro del amor, del dolor, de mis sueños”, esas fueron parte de las palabras que acompañó con un par de clips de ellos juntos.

Video de Samara Montero/Pablo Ruales (Instagram)

Esa publicación generó cientos de reacciones, comentarios y dudas. “Sorprendido como muchos, pero que palabras tan profundas”, “Hay amores que uno calla. Que son tan fuertes tan íntimos que son solo de uno”, “Fuiste su pareja”, fueron algunos de lo comentarios que se leen en su publicación.

Recomendados

Dos días después volvió a publicar un reel donde se la ve en una habitación y el texto dice: “Una disculpa por todas las personas con las que no tuve responsabilidad afectiva y solo les dejé de hablar. Todavía me valen v.... pero ya de una forma más consciente y madura. Diosito me los bendiga y me los mantenga lejitos”.

Nuevo video de Samara Montero

Si bien no dice nada en el video sobre el tema, los comentarios no se hicieron esperar: “Yo aún sigo pensando qué hubo de malo ese video”, “eso quería la “joven” fama”, “Y yo aún buscando lo que respondiste, ni idea de lo pasa”, “Te gusta ver el mundo arder”, fueron algunos de los cometarios de la publicación.

Mientras que en su cuenta de Threads Samara escribió: “Total, nunca le he caído mal a personas exitosas e inteligentes. Paralicé a todo un país con mi poesía que tenía guardada en una cajita”.