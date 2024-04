¿Quién es Samara Montero? La influencer que ‘llora’ por Efraín Ruales

Atónitos se encuentran los cibernautas luego de haber visto la grabación publicada por Samara Montero, una influencer ecuatoriana que ha puesto a las redes sociales y a los portales de farándula a investigar más sobre la relación que tuvo con el presentador Efraín Ruales, tras publicar imágenes, donde revelan que tuvieron algo más que una amistad.

En su emotivo video, Samara indicó que el difunto Efraín Ruales fue su ‘maestro del amor’ revelando imágenes inéditas de ellos juntos. Ante eso, hay más de uno preguntándose: ¿Cómo? o ¿Cuándo tuvo lugar su relación?

Montero saltó a la fama cuando participó en el reality Calle 7 de TC Televisión. También actuó en la serie 3 familias y en la novela Sharon La Hechicera. Actualmente, la joven tiene 27 años y radica en México y colabora con grandes marcas.

Emotivo video dedicado a Efraín Ruales

Bien dicen por ahí que a buen entendedor pocas palabras, y para quienes necesiten algún texto, solo hace falta ver los que corren en el video para darse cuenta que a tres años del asesinato del actor, la influencer sigue atravesando el proceso de su partida.

“Cuando me toca hablar de mi ausencia digo muchas cosas, me tuve que dar un retiro por la naturaleza, que mi vida drásticamente cambiaba de un momento para otro, cuando siento que ya no puedo más, hablo de ti, y de como partiste trágicamente hace unos años”, estas son parte de las palabras que acompañan la filmación, donde la influencer también llama a Efraín Ruales, su “maestro del amor” y del dolor.

La filmación que busca hacer homenaje al presentador, también deja en claro que su muerte marcó de una manera contundente a la creadora de contenido, pues en una escena puntual se puede observar a Samara Montero en la espalda de Efraín Ruales, para luego darle un beso.

Efraín Ruales fue asesinado el 27 de enero de 2021 cuando salía en su vehículo de un gimnasio en la ciudad de Guayaquil. En ese año, su pareja era la también presentadora de En Contacto, Alejandra Jaramillo.