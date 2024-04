Influencer ecuatoriana revela que tuvo una relación con Efraín Ruales con un impactante video ¿De quién se trata?

Atónitos y sin poder creerlo, así están los cibernautas que han visto la grabación publicada por Samara Montero, la influencer ecuatoriana ha puesto a más de uno a buscar nexos, publicaciones, algo que la vinculen con el fallecido presentador Efraín Ruales, tras publicar un carrusel de fragmentos, donde revela que el actor y ella tuvieron una relación.

La filmación que busca hacer homenaje al presentador, también deja en claro que su muerte marcó de una manera contundente a la creadora de contenido, pues en una escena puntual se puede observar a Samara Montero en la espalda de Efraín Ruales, para luego darle un beso. Ante estas imágenes hay más de uno preguntándose ¿Cómo? o ¿Cuándo tuvo lugar su relación?

Bien dicen por ahí que a buen entendedor pocas palabras, y para quienes necesiten algún texto, solo hace falta ver los que corren en el video para darse cuenta que a tres años del asesinato del actor, la influencer sigue atravesando el proceso de su partida.

“Cuando me toca hablar de mi ausencia digo muchas cosas, me tuve que dar un retiro por la naturaleza, que mi vida drásticamente cambiaba de un momento para otro, cuando siento que ya no puedo más, hablo de ti, y de como partiste trágicamente hace unos años”, estas son parte de las palabras que acompañan la filmación, donde la influencer también llama a Efraín Ruales, su “maestro del amor” y del dolor.

“Vives conmigo todos los días, te siento en todas partes”, añade. Tras la revelación de esta noticia, los cibernautas no han parado de dejar comentarios que aplauden la manera en que la influencer hace memoria del presentador, pese a que no fue si no hasta este martes 30 de abril que sale a la luz la que fue su relación.

De igual forma, la comparación con quien fue su novia oficial tampoco es algo que escapó, pues para la vista de muchos, Alejandra Jaramillo no ha sabido darle honor a quien fue su pareja.