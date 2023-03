¡Se desmoronó! Alejandra Jaramillo recuerda el momento exacto en qué se enteró del asesinato de Efraín Ruales

Un camino entramado entre altas y bajas de sentimientos, así describe su trayecto de vida luego del fatal adiós, la presentadora de televisión, Alejandra Jaramillo, quien todavía recuerda al que fue su gran amor, Efraín Ruales, el cual cumplió dos años de haber sido asesinado, el pasado 27 de enero,

La popular ´Caramelo´ compartió una filmación que guarda el momento exacto en que la noticia del crimen le fue dada, y dejó en evidencia a una Alejandra vulnerable, abatida por completo, una muy distinta a la que se conoce ahora en las pantallas de ´Siéntese quien pueda´, y tal como lo explicó, ese fue precisamente el mensaje que quiso dar.

En la misma grabación se muestra una recuperación progresiva de la ecuatoriana, una Alejandra que debió afrontar un cambio radical para que difícilmente nadie está preparado, más sin embargo, salió adelante. “Ver este video me impactó mucho, pero también me hizo recordar lo que he transitado estos dos años, dos meses. La vida está para sacudirnos, para no dejar de aprender”, es parte de lo escrito por la ´Caramelo´ donde entre muchas cosas, se dejan ver chats donde escribía a Ruales, sabiendo que ya no habría respuesta.

En una segunda historia, Alejandra explica que decidió compartir su momento, porque sabe que existe más de una persona enfrentando una situación adversa en su vida.

Captura de pantalla de Alejandra Jaramillo

¿Con qué momento de todo lo vivido con Efraín se quedaría Alejandra?

En una reciente entrevista para el programa digital de ´Interrogados´ Alejandra habló sobre con qué se quedaría de todo lo vivido con quien fue el amor de su vida, “Con todo lo que él en vida dejó, porque de eso se trata la vida, porque todos nos vamos a morir, al final no nos llevamos nada, solo queda lo que sembramos en los demás, y todo lo que él sembró en mí, es imborrable, no hay forma de que eso salga de mí”, dijo.