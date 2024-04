Estallan contra Alejandra Jaramillo tras video revelador de Samara Montero con Efraín Ruales

La influencer ecuatoriana, Samara Montero, compartió en sus redes sociales un video que revela que tuvo una relación Efraín Ruales, el presentador de televisión asesinado el 27 de enero de 2021. Este video ha causado revuelo ya que nadie conocía de este vínculo por lo que todos se preguntan en qué año se dio y cómo fue.

“Así tambaleando he aprendido a sobrellevar este dolor, hablando, atravesando este dolor que con el tiempo no se quita. Vives conmigo todos los días, espero que estés orgulloso de mí (...) Valoro cada aprendizaje que me has dado. Suelo decir que fuiste, eres y siempre serás mi mejor maestro, maestro del amor, del dolor, de mis sueños. Que a pesar de que muchos se destruyeron, con los nuevos cimientos, voy marcando algo nuevo”, dice el video que más que nada rinde un homenaje al fallecido presentador.

Tras el clip publicado, el nombre de Alejandra Jaramillo ha salido a relucir en los comentarios ya que las redes sociales han indicado que no ha sabido darle honor a quien fue su última pareja. La comparación con quien fue su novia oficial tampoco es algo que escapó para la vista de muchos.

“Tu todavía lo recuerdas otras lo olvidaron un fuerte abrazo a la distancia”; “Lo quiere más que la Caramelo”; “La que realmente lo amó. No la Caramelo”; “Ella Realmente lo amó en silencio”; “Ella lo amó y lo ama de una forma muy distinta se nota y se siente”; “Ella sigue sufriendo y la caramelo está del buen goce y comiendo”; “Y la Caramelo repartiendo amor en Miami”; fueron algunos de los comentarios en donde criticaron a su última pareja del presentador.

No es la primera vez que Alejandra Jaramillo es fuertemente criticada por no rendir ‘homenajes’ a su expareja. Cuando se cumplió el segundo aniversario de la muerte de Efra, la ‘Caramelo’ no publicó nada más que una historia y un corto mensaje. Esto desencadenó un sin fin de comentarios indicando que al parecer ya lo había olvidado ya que había comenzado una relación con el colombiano, Beta Mejía.

Cuando se cumplió el tercer año de muerte de Ruales, Alejandra se defendió de las críticas con un post dedicado a sus seguidores y explicando que ella lleva el luto en su corazón.