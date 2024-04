¿Alejandra Jaramillo fue llamada para participar en Miss Ecuador? Esto es lo contó la presentadora

¿Aún está a tiempo? Alejandra Jaramillo es un rostro y talento que ha logrado posicionar por todo lo alto la bandera del Ecuador en el mundo del entretenimiento, y tal parece que le gustaría llevarla bajo otro concepto, Miss Ecuador.

La panelista de ´Siéntese quien pueda´ nunca ha ostentado ninguna corona, sin embargo, ha sabido llevar el nombre de su tierra a distintos países por medio de su trayectoria. En una reciente entrevista para el podcast ´Amiguichitv´ la popular ´Caramelo´ reveló que uno de sus sueños siempre fue participar como embajadora de belleza del país, pero para el momento en que quiso hacerlo, salió embarazada.

“Te voy a contar una anécdota, a mí me fueron a buscar en Ecuador la organización cuando yo tenía 14 años. ´Ok cuando tengas 18 años llámame porque quiero que seas Miss Ecuador´ y yo ok. A los 15 quedé embarazada”, confesó a modo de recuerdo la presentadora quien seguidamente aseguró que siempre se vio atraída por la idea, pero la realidad es que no fue sino hasta hace poco menos de dos años que el Miss Universo cambió sus parámetros de aceptación, convirtiéndose en un concurso inclusivo donde ya no importa la edad ni el estado civil o familiar de las candidatas.

“Yo te digo algo, a mí si me hubiese gustado participar en el Miss Ecuador”, añadió Alejandra Jaramillo, quien aunque no logró para ese momento ser parte del concurso, si sacó adelante su carrera televisiva, llegando a ser ahora una importante referencia para el entretenimiento a nivel internacional.

La pregunta que surge ahora es ¿Estaría dispuesta la Caramelo a retomar este sueño? Para nadie es un secreto que la presentadora guarda una importante aceptación en el país, por lo que de llegar a considerarlo, Alejandra Jaramillo sería una candidata que prometería traer la corona.